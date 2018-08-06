هذا ما قالته "الغارديان" عن نجل أسامة بن لادن

شريط الاخبار
الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها 150 ألف بناية مهددة بالفيضانات والحكومة مجبرة على إنجاز سدود الرئيس الفنزويلي مادورو ينجو من محاولة اغتيال ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست تسوية وضعية المواطنين من صف 2008 تجاه الخدمة الوطنية وكالات سياحية تبيع الوهم للسياح الجزائريين وتحتال عليهم! المتخوفون من العهدة الخامسة متيقنون من فوز بوتفليقة الحكومة تأمر بتسوية جميع ملفات العقار الفلاحي قبل نهاية 2018 توقيف شخصين بالحراشيروجانالمهلوسات بعد اقتنائها بوصفات مزورة ميهوبي يندد بمنع الحفلات الفنية ويؤكد حرص الحكومة على التصدي للخطاب المتطرف رئاسة الجمهورية تخصص مبلغ 1.5 مليار دولار لتمديد خطوط نقل الميترو تدوين الشكاوى لمحاربة الابتزاز والرشوة وسرقة الأمتعة ابراهيم غالي يعبر عن ارتياحه لقرارات المحكمة الأوروبية مساجين يخططون لاقتراف جرائم أخرى داخل السجن بمجرد استنفاد العقوبة الأساتذة الجدد يخضعون لدورة تكوينية لمدة أسبوعين تدشين وحدة للعلاج بوزقان بتيزي وزو 45 مليار سنتيم لإنهاء ازمة العطش في بلدية معاثقة بتيزي وزو الفاف تحدد يوم 5 ماي موعدا لنهاية الموسم الجديد "أبوس" تهدد بالدخول في حملة لمقاطعة شراء اللحوم البيضاء غياب النظافة وراء انتشار الحمى القلاعية أسعار النفط تتراجع إلى 73.21 دولارا للبرميل بوتفليقة يأمر بإعادة النظر في الميزانية المخصصة لمشروع ميناء شرشال بوعيش يستنجد بنجل آيت احمد "الإيمو" أحسن وسيلة لتواصل عائلات الحجاج بذويهم في السعودية "العميد" يطير إلى البحرين وعينه على خطف أول فوز في الموسم الكشف عن نتائج توجيهات الطلبة الجدد بعد غد الجيش يحاصر اثنين من أقرب أمراء زعيم القاعدة "دروكدال" بسكيكدة بلماضي يرفع التحدي ويراهن على كان 2019 و2021 سياسيون يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية الرئاسيات إيطاليا تُغري الدول المغاربية بمليار أورو لتسريع ترحيل "الحراقة" لهبيري ينهي مهام رئيس مصلحة حماية الشخصيات الـ"في أي بي" حرائق الغابات تأرق السلطات و5 أرتال متنقلة لتفادي الخسائر خبراء يرافعون للتصدي للأمراض الجنسية المتنقلة وفيروس السيدا بلماضي يرتدي عباءة المنقذ ويقسم الجزائريين الداخلية تستنفر إطاراتها تحضيرا للدخول المدرسي المقبل "6 ملايين أضحية في متناول الجزائريين هذا العيد" الجزائر تشتري 360 ألف طن من القمح أسعار النفط تستقر عند 73.40 دولارا للبرميل انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال جويلية المنصرم
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. هذا ما قالته "الغارديان" عن نجل أسامة بن لادن

هذا ما قالته "الغارديان" عن نجل أسامة بن لادن

  06 أوت 2018 - 11:06   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الدولي
هذا ما قالته "الغارديان" عن نجل أسامة بن لادن

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تفاصيل حياة عائلة زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن"، مركزة على سيرة نجله حمزة وقصة زواجه.

وبعد المقابلة التي أجرتها مؤخرا مع عليا غانم، أم بن لادن، نشرت الصحيفة اليوم الإثنين تقريرا نقلت فيه عن أحمد وحسن العطاس، الأخوين غير الشقيقين لبن لادن، أن نجله حمزة تزوج بابنة محمد عطا، قائد المجموعة التي نفذت هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

ونقلت عن أحمد العطاس قوله: "لقد سمعنا أنه تزوج ابنة محمد عطا، ولسنا متأكدين من مكانه الحالي، ولكن قد يكون في أفغانستان".

ويعتقد أحمد وحسن أن حمزة بن لادن تولى منصبا كبيرا داخل القاعدة، ويسعى للثأر لوالده الذي قتلته قوة خاصة أمريكية في عملية دهم على مخبئه في باكستان قبل سبع سنوات.

وتقول الصحيفة إن بن لادن الابن، الذي ينظر إليه على أنه نائب للزعيم الحالي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، سبق وأن أصدر بيانا يحض فيه أتباع التنظيم على قتال واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب. 

وتشير الصحيفة إلى أن حمزة بن لادن هو ابن خيرية صابر، إحدى زوجات بن لادن الثلاث اللواتي كن يعشن معه في أبوت آباد، قرب قاعدة عسكرية باكستانية كبيرة.

ووفقا للصحيفة، فإن زواج بن لادن الابن من ابنة عطا مصرية الجنسية، يؤكد أن "المرتبطين" بهجمات الحادي عشر من سبتمبر ما زالوا يشكلون المحور الرئيسي في تنظيم القاعدة الذي واصل التجمع حول إرث زعيمه المقتول.

وذكّرت "الغارديان" بأن خالد بن لادن الابن الثاني، لزعيم القاعدة السابق، قد قتل في الغارة الأمريكية على مجمع بن لادن السكني في أبوت آباد، كما قتل ابنه الثالث سعد في غارة بطائرة بلا طيار في أفغانستان عام 2009، مشيرة إلى أن رسائل تنسب لبن لادن وعثر عليها في المجمع، توضح أنه كان يهيئ حمزة لخلافته، ولاسيما بعد مقتل أخيه سعد.

وتقول الصحيفة إن زوجات بن لادن ومن نجا من أطفاله عادوا إلى السعودية بعد أن منحهم ولي العهد السابق محمد بن نايف الملجأ، مضيفة أن النساء على اتصال قريب مع أم بن لادن، التي أكدت في مقابلة مع الصحيفة نفسها قبل أيام أنها على تواصل منتظم مع بقية أعضاء العائلة الناجين.

ونقلت "الغارديان" عن العائلة زعمها أنها لم تتصل ببن لادن منذ عام 1999 وحتى مقتله في عام 2011، وأنها لم تسمع أي أخبار عن حمزة بن لادن أو تتلقى أي رسائل منه.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات