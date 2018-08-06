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السعودية توقف برامج التدريب والزمالات إلى كندا

  06 أوت 2018 - 15:25   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الدولي
السعودية توقف برامج التدريب والزمالات إلى كندا

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم في السعودية مبارك العصيمي، أن الوزارة أوقفت كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى أوتاوا، على خلفية التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الكندية.

 

وقال العصيمي عبر حسابه على "تويتر": "إنفاذا للتوجيه السامي الكريم المؤكد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى وستعلن الخطة قريبا إن شاء الله".

 

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