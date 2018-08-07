الجزائر تديـن الهجوم الذي استهـدف عرضـا عسـكريا بفـنزويـلا

أدانت الجزائر الهجوم الذي استهدف الاحتفال بالذكرى الـ81 لتأسيس الحرس الوطني الفنزويلي، مجددة "رفضها القاطع" لاستعمال العنف لأغراض سياسية، حسبما اكده اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في ذات البيان ان الجزائر "تدعو كل الفاعلين الحاضرين الى احترام الإرادة الشعبية و تفضيل الحوار و المصالحة لمعالجة المشاكل التي قد تطرح امام المجتمع الفنزويلي والشعب الفنزويلي الصديق".

كما اشار الى ان الجزائر "على قناعة بأن الحكومة و الشعب و كل القوات الحية بفنزويلا تمتلك القدرة و الحكمة اللازمة التي تمكنها من تجاوز الصعوبات الحالية و وضع بلدها على طريق السلام و الاستقرار و التطور".

يذكر ان طائرتين بدون طيار انفجرتا يوم السبت بالقرب من المنصة الرئاسية خلال عرض عسكري بكاراكاس.