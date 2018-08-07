غوتيريس يدعو طرفي الصراع جنوب السودان لتطبيق اتفاق تقاسم السلطة سريعا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الإثنين بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب السودان، داعيا الأطراف إلى تطبيقه بالكامل سريعا، من أجل إنهاء نحو خمس سنوات من الحرب الأهلية.

و اعتبر غوتيريس أن الاتفاق يشكل "خطوة مهمة" لإعادة إنعاش عملية السلام، بعد فشل اتفاق سنة 2015 في أديس أبابا الذي كان مفترضا أن يضع حدا للنزاع.

و جاء في بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام "يحث جميع الأطراف على العمل بحسن نية و إظهار إلتزامهم الكامل، بتنفيذ حل النزاع في جنوب السودان و إكماله في أقرب وقت ممكن"

و كان الرئيس سالفا كير و معارضه رياك مشار قد وقعا أول أمس الأحد في الخرطوم على اتفاق يتضمن عودة مشار لتولي منصب النائب الأول للرئيس، و كان مشار قد غادر البلاد الى المنفى عقب معركة دامية في وات 2016 .

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على الأسلحة الى جنوب السودان، و عقوبات ضد مسؤولين عسكريين اثنين، من أجل دفع الزعماء للعودة الى طاولة المفاوضات.