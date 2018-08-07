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الجيش السوري يطبق على "داعش" في السويداء

  07 أوت 2018 - 11:17   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الدولي
الجيش السوري يطبق على "داعش" في السويداء

سيطر الجيش السوري على مواقع جديدة في بادية السويداء جنوبي البلاد، بعد تقدمه من عدة محاور تحت غطاء جوي ومدفعي في معركته لتطهير البادية من الدواعش.

وحسب موقع "السويداء 24"  استطاع الجيش التقدم من محور الريف الشمالي الشرقي وبسط سيطرته على مغر ملحة وتل سنيم في منطقة الكراع، تزامنا مع تقدمه من محور الريف الشرقي والسيطرة على منطقة الحصن.كما أحرز الجيش تقدما من محور ثالث في منطقة سوح المجيدي وبئر شمان شرقي تل أصفر وذلك باتجاه خربة الأمباشي والهبيرية، حيث تفصله كيلو مترات قليلة عن المنطقتين.ومن محور الزلف توغل الجيش لمسافة 2 كم باتجاه منطقة الرحبة المجاورة لمنطقة الصفا، في محاولة لإطباق كافة الجهات على الصفا أبرز معاقل "داعش" في البادية.

وأوضح الموقع أن عناصر "داعش" هربوا من المناطق التي يتقدم باتجاهها الجيش باتجاه منطقة الصفا.يذكر أن منطقة الصفا هي صبة بركانية تقع جنوب شرق سوريا، تحدها من الشمال صحراء بادية الشام، ومن الجنوب بادية الحماد، وهي أرض سوداء قاتمة، تنتشر فيها التلال والتضاريس الوعرة التي تشكل ملجأ لاختباء الدواعش فيها.وذكرت وسائل إعلام محلية أن نقطة عسكرية تابعة لفصيل "الحزب القومي" ببادية السويداء الواقع قرب تل الرزين،  تعرضت الليلة الماضية لتسلل 3 عناصر من "داعش" فجّر أحدهم نفسه ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى بين عناصر الفصيل.كما تعرضت نقطة للجيش في تل الحصن لمحاولة تسلل من "داعش" مساء الاثنين، إلا أن عناصر الجيش كشفوا التسلل وأحبطوا الهجوم.

 

 

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