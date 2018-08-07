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إقرار يوم عالمي "للعيش معا في سلام" اعتراف دولي بمكانة الجزائر

  07 أوت 2018 - 12:06   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الدولي
إقرار يوم عالمي "للعيش معا في سلام" اعتراف دولي بمكانة الجزائر

اعتبر الدكتور أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، إقرار الأمم المتحدة يوما عالميا "للعيش معا في سلام" اعترافا بمكانة الجزائر وعمق نظرتها ونجاح دبلوماسيتها.

وقال ميزاب، للإذاعة إن تجسيد هذه الفكرة عالميا، رغم طابعها الفلسفي النظري، ممكن إذا توافرت الإرادة والرغبة في العيش المشترك وبعد النظر ، مشيرا إلى أن القارة السمراء التي تطرح 60 بالمائة من قضاياها بمجلس الأمن الدولي يمكنها أن تستفيد وبقوة من التجربة الجزائرية في السلم والمصالحة والتعايش معا في سلام.

 

 

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