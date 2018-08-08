مادورو يكشف أن محاولة اغتياله بـ50 مليون دولار

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تم عرض 50 مليون دولار على منظمي محاولة الإغتيال التي استهدفته في 4 اوت الجاري.

وأضاف مادورو غبر قناة Telesur أنه تم التعاقد من 11 قاتلا شاركوا في أعمال الشغب عامي 2014 و2017 وعرضو عليهم 50 مليون دولار والإقامة في الولايات المتحدة.

وحسب التحقيق، فقد تعليم المهاجمين التعامل مع الطائرات بدون طيار والمتفجرات في مزرعة في بلدة تشيناكوتا في كولومبيا من أفريل حتى جوان من هذا العام.

ووفقا للتحقيق، فقد تم تعليم المهاجمين “التعامل مع الطائرات بدون طيار والمتفجرات في مزرعة في بلدة تشيناكوتا” في كولومبيا من أبريل حتى نهاية يونيو من هذا العام.