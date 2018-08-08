قافلة مساعدات غذائية للاجئين الصحراويين بتندوف

انطلقت، اليوم الأربعاء، قافلة محملة بالمساعدات الغذائية من الجزائر العاصمة نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري بحضور ممثلي الهلال الأحمر الصحراوي ومسؤولين صحراويين.

وأعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس عن انطلاق قافلة من المساعدات الغذائية باتجاه مخيمات اللاجئين الصحراويين، وتمثلت في أزيد من 10 شاحنات محملة ب 125 طن من السكر و63 طن من الأرز، في إطار تضامن الشعب الجزائري مع اللاجئين الصحراويين الذي يعود إلى أكثر من 40 سنة.