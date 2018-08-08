انتاج أكثر من 3 مليون قنطار من الحبوب في ميلة

سجلت ولاية ميلة برسم الموسم الفلاحي 2017/2018 إنتاجا قياسيا في محاصيل الحبوب بمختلف أنواعها قدرت بـ 3 مليون و163 ألف قنطار، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مدير المصالح الفلاحية مسعود بن دريدي.

وأوضح ذات المصدر ل/وأج أن ولاية ميلة تحقق لأول مرة هذه الكمية المعتبرة خلال حملة الحصاد والدرس المنتهية يوم أمس الاثنين والتي شملت مساحة إجمالية قدرت بـ 109062 هكتار بمردود بلغ 29 قنطار في الهكتار الواحد، مبرزا بأن الموسم الماضي و رغم أن المساحة المحصودة كانت أكبر و وصلت إلى 111 ألف هكتار، إلا أن الإنتاج المحقق حينها قدر فقط ب مليون و300 ألف قنطار.