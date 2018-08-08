اتفاق بين ألماينا واسبانيا حول ترحيل اللاجئين

اتفقت ألمانيا وإسبانيا على إعادة برلين المهاجرين اللاشرعيين إلى إسبانيا إذا تبيّن أنهم قدموا منها، وذلك بعد توقيفهم على الحدود وخلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، إليونور بيترمان، من برلين، نقلا عن "روسيا اليوم"، عن إتمام المفاوضات مع اسبانيا حول ذلك، حيث يتعلق الاتفاق بإعادة المهاجرين الذين تم توقيفهم عند الحدود الألمانية وتبين أن إسبانيا هي المختصة بالبت في طلبات لجوئهم.

وأضافت أنه تم اختتام المفاوضات يوم الاثنين، ومن المقرر بدء تطبيق الاتفاقية اعتبارا من السبت المقبل، مشيرة إلى أن الاتفاقية لا تنص على خدمات مقابلة من ألمانيا لأسبانيا.