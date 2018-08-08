استمرار اضطراب حركة الطيران في مطار فرانكفورت

رغم إلغاء إنذار خاطئ بوجود مواد متفجرة في مطار فرانكفورت الثلاثاء، تعرض الكثير من المسافرين للتأخير وإلغاء رحلاتهم عبر المطار المذكور اليوم الأربعاء، حيث ألغيت 99 رحلة.

وقال متحدث باسم شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت الأربعاء، حسب ما نشرته "روسيا اليوم" إنه من المتوقع حدوث تأخير في الرحلات بسبب استمرار وجود العديد من الطائرات التي ألغيت رحلاتها الثلاثاء في المطار.

وأضاف المتحدث أن تأخيرات إضافية وقعت ليلة أمس على خلفية تحذيرات من حدوث عواصف.

وأشار إلى أنه لم يتضح بعد موعد عودة حركة الطيران لطبيعتها في المطار، مطالبا الركاب بالاستعلام على نحو مبكر لدى خطوط الطيران عن وضع رحلاتهم.