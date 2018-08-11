سوريا تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء قادمة عبر الحدود اللبنانية، بمنطقة دير العشائر أقصى غرب دمشق، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر أمني سوري اليوم

وقال المصدر، إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت بعد منتصف الليلة الماضية لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في أقصى الريف الغربي لدمشق، قرب الحدود السورية اللبنانية، وأسقطته

وأكد شهود عيان في مناطق قرى الأسد، وقدسيا، والديماس، وجديدة يابوس، وجميعها بلدات حدودية محاذية لطريق دمشق-بيروت السريع، أكدوا سماعهم انفجار صواريخ الدفاع الجوي السوري بالهدف المعادي وأبلغ مصدر ميداني سوري، وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الدفاعات الجوية أطلقت صاروخين باتجاه الهدف وأسقطته، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا للتحقق من ماهيته بعدما توجهت الوحدات المختصة إلى موقع الإسقاط الذي يتسم بوعورة تضاريسه لوقوعه بين الجبال والتلال الحدودية بين سوريا ولبنان وكانت الدفاعات الجوية السورية أسقطت في الثاني من أغسطس الجاري طائرة استطلاع إسرائيلية فوق الأراضي السورية على بعد 17 كم من الحدود اللبنانية غرب دمشق، وهي المنطقة ذاتها التي حاولت طائرة الاستطلاع اليوم اختراق الأجواء السورية عبرها