مقتل فلسطينيين وإصابة 307 آخرين شرقي غزة

قال مراسل RT، مساء الجمعة، إن شابا فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية شرق رفح في قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن الشاب الذي لقي مصرعه يدعى علي العالول، مشيرة إلى أنه أصيب برصاصة في صدره.وارتفعت حصيلة القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم إلى اثنين، حيث لقي في وقت سابق من يوم الجمعة، مُسعف فلسطيني متطوع مصرعه إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، "جمعة الحرية والحياة".وأفادت وكالة "معا" بأن المُسعف يدعى عبد الله القططي.وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن 307 فلسطينيين أصيبوا، بينهم 85 بالرصاص الحي، و 5 إصابات خطيرة.