هذه هي أولويات الأمم المتحدة في اليمن

ذكر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن أولوية المشاورات المقبلة بين الفرقاء اليمنيين في جنيف هي إبرام اتفاق يتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع ترتيبات أمنية لنزع السلاح.

وأعرب مبعوث السلام الدولي الثالث إلى اليمن خلال السنوات الـ 7 الأخيرة، والذي تولى مهامه في شهر مارس الماضي، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرت بعض تفاصيلها "روسيا اليوم"، عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة للنزاع على أساس كل المفاوضات السابقة، مشيرا إلى أن التسوية لن تبني السلام، لكنها ستوقف الحرب، ما سيتيح إيصال المساعدات إلى جميع المواطنين المحتاجين وإطلاق عملية انتقالية لبناء السلام ستستغرق "بعض الوقت".

وأكد غريفيث أنه على دراية بوجود كثير من الشكوك في التزام جماعة "أنصار الله" الحوثية بالتفاوض، مضيفا أن المشاورات المزمع انطلاقها بجنيف في 6 سبتمبر المقبل ستكشف مدى تمسك الحوثيين الحقيقي بالحوار.