الكشف عن هويّة سارق الطّائرة الأمريكية ودوافعه

كشفت وسائل إعلام أمريكية هوية موظف مطار سياتل، الذي أقدم أمس السبت على الاستيلاء على طائرة ركاب فارغة والإقلاع بها قبل أن تتحطم ويلقى مصرعه.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الموظف في قسم الخدمات الأرضية بمطار سياتل، الذي أقلع بالطائرة هو ريتشارد راسل، من واشنطن، ويعمل في المطار منذ 3 سنوات ونصف السنة.وأوضحت الوكالة أن راسل نشر مؤخرا على صفحته في "فيسبوك" تعليقات وفيديوهات حول عمله في شركة " Horizon Air " بمطار سياتل، وقال في أحد تعليقاته إنه يتعين عليه سحب الكثير من الحقائب في العمل. كذلك أكدت السلطات أن الخاطف كان جزءا من الأفراد العاملين في شركة الخطوط الجوية، المسؤولة عن عدة أمور منها سحب الطائرات ونقل الأمتعة.