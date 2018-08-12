إيطاليا تمنع دخول سفينة إغاثية إلى موانئها

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، مساء السبت، رفض استقبال سفينة إغاثية غير حكومية في موانئ البلاد، تحمل على متنها 142 مهاجرًا غير شرعي أنقذتهم قبالة سواحل لـيبـيا

السفينة أكواريوس التي تديرها كل من منظمتي "إس أو إس ميديتيرانيه" و "أطباء بلا حدود" الإنسانيتين الإغاثيتين، أنقذت في الـ24 ساعة الماضية 142 مهاجرًا غير شرعي بالمياه الدولية، على بعد 24 ميلاً من سواحل لـيبـيا

ونقل التلفزيون الحكومي عن سالفيني قوله، "السفينة أكواريوس لن ترى موانئ إيطاليا قط".وأكمل "نحن نعلم أن هذه السفينة تحمل علم جبل طارق، وهي مسجلة في ألمانيا، ونحن في إيطاليا لا نسقبل سوى سفنًا إيطالية".وكان الوزير سالفيني الذي يتزعم تنظيم "رابطة الشمال" اليميني قد اقفل موانئ إيطاليا في وجه نفس السفينة (أكواريوس) في 15 جوان الماضي.السفينة التي وافقت الحكومة الإٍسبانية على استقبالها آنذاك، كانت تحمل على متنها 629 من المهاجرين غير الشرعيين (بينهم 123 قاصرا) ممن أنقذوا قبالة السواحل الليبية,وفق الاناضول