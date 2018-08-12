اصابات في إطلاق نار بمانشستر البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن إصابة عدد من أشخاص جراء عملية إطلاق نار في مدينة مانشستر.

وذكرت قائدة شرطة مانشستر، ديبي دولي، حسب ما نشرته روسيا اليوم أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحة أنهم تعرضوا لإصابات مختلفة الخطورة لا تهدد حياتهم.

وأشارت الضابطة إلى أن الهجوم الخطير وقع في المنطقة التي اختتم فيها قبل ساعات من ذلك مهرجان كاريبي، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل الوصول إلى ملابسات الحادث والكشف عن دوافعه والمتورطين فيه.

وأعلنت دولي أن الشرطة نشرت قوات إضافية في المنطقة لضبط الأمن.