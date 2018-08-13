ارتفاع حصيلة القتلى بسوريا الى 69 جراء انفجار مبنى أمس

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن عدد القتلى في إنفجار مبنى في شمال غرب سوريا إرتفع إلى 69 قتيلا منهم 17 طفلا.

وأفاد المصدر، أن الإنفجار وقع في منطقة سكنية في بلدة سرمدا في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا أمس الأحد.ويعود المستودع المستهدف، بحسب المرصد، إلى تاجر أسلحة يعمل مع التنظيم الإرهابي “هيئة تحرير الشام”، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.فيما تتواجد عدد من الفصائل المسلحة، في مناطق أخرى منها، وتنتشر القوات الحكومية السورية في ريفها الجنوبي الشرقي.