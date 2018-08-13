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ترقب نهاية فرز الأصوات في الدور الثاني من رئاسيات مالي

  13 أوت 2018 - 14:18   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الدولي
ترقب نهاية فرز الأصوات في الدور الثاني من رئاسيات مالي

دخلت دولة مالي، اليوم الاثنين، فترة ترقب بانتظار الانتهاء من عملية فرز أصوات ملايين الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتيجتها محسومة سلفا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا.

وسيتولى الفائز، بين كيتا وخصمه سومايلا سيسيه الرئاسة مطلع سبتمبر، المقبل وستكون مهمته الرئيسية مواصلة تنفيذ اتفاق السلام في مالي الذي وقع في 2015 .

ولم تشهد مراكز الاقتراع، امس الاحد، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إقبالا كثيفا بسبب غزارة الأمطار والخوف من حصول أعمال عنف لتغلق مراكز الاقتراع عند السادسة مساء وبدأت مباشرة عمليات  الفرز. ويتوقع أن تستغرق عملية الفرز أربعة أو خمسة أيام على أقل تقدير في انتخابات هي الثانية في البلاد منذ 2013.

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