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الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في المغرب

  13 أوت 2018 - 13:31   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الدولي
الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في المغرب

أعلنت المغرب، أمس أن غزة شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو اليوم الإثنين، وأن عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 أوت 2018، خلافا للمملكة العربية السعودية

ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فقد أعلنت المملكة المغربية أن يوم الأربعاء، 22 أوت، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في المغرب، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة إثر عملية  المراقبة التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية مساء أمس الأحد"

وقالت الوزارة، في بيانها، "أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة 1439 هجرية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 ميلادي، على خلاف كثير من الدول العربية التي اعتمدت في تحديد موعد العيد على إعلان السعودية التي حددت يوم للإشارة  فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت السبت الماضي، أن أمس الأحد يوافق غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى يوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018

 

 

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