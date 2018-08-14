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روسيا تدعو بريطانيا للإسهام بإعمار سوريا

  14 أوت 2018 - 10:28   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الدولي
روسيا تدعو بريطانيا للإسهام بإعمار سوريا

علن ناطق باسم السفارة الروسية في بريطانيا، أن موسكو تدعو لندن للانضمام عمليا للمبادرات الدولية لإعادة إعمار سوريا بدل الاكتفاء بالتعبير عن القلق بشكل منتظم إزاء الوضع بهذا البلد

مؤتمر صحفي مشتركة لوزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، ونائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ومدير الإدارة السياسية بالجيش العربي السوري، اللواء حسن حسن وردا على سؤال حول احتمالات مشاركة لندن في المبادرات الإنسانية في سوريا، قالت السفارة إن الاتصالات مع وزارة الخارجية البريطانية تشير إلى "عدم رغبة الحكومة البريطانية في تغيير موقفها والانضمام لجهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري"

 

وقال ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية: "لا نرى خطوات عملية من جانب لندن الرسمية في هذا الاتجاه، برغم أننا نرى الآن أفضل لحظة لذلك. "وتستعيض السلطات البريطانية عن ذلك، للأسف، بإطلاق عبارات تعبّر فيها بانتظام عن قلقها بشأن محنة سكان الجمهورية السورية"

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