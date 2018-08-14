انهيار جسر في مدينة جنوى الإيطالية

أكدت السلطات الإيطالية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوى شمال غربي البلاد إلى 22 قتيلا.

وأعلن نائب وزير النقل الإيطالي إدواردو ريكسي للصحفيين أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع، وقال نقلا عن روسيا اليوم "من غير المقبول أن هذا الجسر المهم لم يؤسس بطريقة تتيح تفادي حوادث كهذه".

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" حسب ذات المصدر قد أفادت بأن جسرا مرتفعا انهار جزئيا، بينما أشارت وسائل إعلام إلى أن أفراد الإنقاذ كانوا يحفرون بين الأنقاض في محاولة للعثور على أشخاص في سيارات سقطت عن الجسر، وأضافت الوكالة أن السلطات اشتبهت في أن الضعف الهيكلي تسبب بالانهيار، وأن الجزء من الطريق السريع الذي انهار كان على بعد نحو 200 متر، وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة الإيطالية الطريق السريع عبر المدينة مع وجود قسم كبير منهار.