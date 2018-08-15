تونس تنفي مغادرة "إرهابيين" منها نحو إيطاليا

نفت السلطات التونسية اتهامات وزير إيطالي حول توقيف مهاجرين "إرهابيين" حاولوا عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية ليلة الإثنين عن توقيف 15 شخصا بينهم تسعة "عناصر تكفيرية".

وفي الربيع الفائت، وصف وزير الداخلية الإيطالي المهاجرين التونسيين نحو إيطاليا "بالمنحرفين".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي لإذاعة موزاييك أف أم "ليست هناك أي صبغة إرهابية ضد الجانب الإيطالي في عملية الهجرة غير القانونية".

وأوضح الجبابلي لوكالة فرانس برس "لقد حاولوا مغادرة تونس بحثا عن حياة أفضل، على غرار باقي المهاجرين"، مبينا أنهم رجال تتراوح أعمارهم بين 28 و42 عاما وليست لهم صلة بمجموعات إرهابية.