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نصر الله يهدد الاحتلال الاسرائيلي

  15 أوت 2018 - 10:59   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الدولي
نصر الله يهدد الاحتلال الاسرائيلي

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن مواقع هذه المنظمة السياسية العسكرية أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى، مشددا على أنها تتغلب على  الاحتلال الإسرائيلي

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء خلال احتفال أقامه "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة الذكرى الـ12 لحرب يوليو 2006، إنها كانت جزءا من المشروع الأمريكي لإقامة "الشرق الأوسط الجديد" لتكريس زعامة إسرائيل، وأوضح: "بعد فشلهم انتقلوا إلى الخطة الجديدة المتمثلة بما واجهناه وما نواجهه اليوم"

وأشار نصر الله إلى أن إسرائيل ومنذ حرب 2006، التي وصفها بانتصار المقاومة، "تعمل حساب الكهرباء والنفط والغاز والمستعمرات لأنها تعرف أن في مقابلها عدو قوي وجدي"، لافتا إلى أنه "لأول مرة هناك في الكيان الصهيوني مخططات للدفاع في حال الدخول إلى الجليل"

وشدد على أن "المقاومة اليوم في لبنان مع ما تمتلك من سلاح وعتاد وإمكانات وقدرة وخبرات وتجارب ومن إيمان عازم وشجاعة هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها... وحزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي"

كما اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن إسرائيل مهتمة بـ"ذهاب النظام السوري"، مردفا أنها "شريك كامل في الحرب على سوريا وهي أمنت كل الدعم اللازم للجماعات المسلحة جنوب البلاد"

 

 

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