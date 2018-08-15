الكشف عن هوية منفذ حادث الهجوم على البرلمان البريطاني

أعلن مصدر أمني أوروبي، اليوم الأربعاء، أن منفذ حادث الاصطدام أمام مبنى البرلمان في لندن مواطن بريطاني من أصول سودانية يدعى صالح خاطر

وقال إن المخابرات البريطانية لم تعرف شيئا عنه قبل الحادث، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دوافع الاصطدام لا تزال غامضة حتى الآن وأفادت شرطة سكوتلاند يارد أمس الثلاثاء باعتقال رجل من دون تحديد هويته، بعد أن صدم بسيارته حاجزا بالقرب من مجلس العموم (البرلمان) في العاصمة لندن، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص وأضافت أنها تتعامل مع هذا الحادث كعمل إرهابي