مقتل 22 تلميذا سودانيا وامرأة واحدة بانقلاب مركبهم

شريط الاخبار
جرائم الشواطئ تحصد أرواحا بريئة...قَتل قابيل هابيل 200 ألف رأس ماشية دخلت العاصمة في ظرف 48 ساعة قنطار العلف بـ3000 دينار وتربية الكباش ليست نشاطا هيّنا عمي لزهاري يفرض أحقيته ويجبر الحكومة على تغيير أرضية مصنع بيجو إقبال كبير للسياح على المعالم التاريخية بتلمسان 51 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الأضحى إقصاء المستفيدين من تأشيرات المجاملة العام الماضي من الحج هذا الموسم إيطاليا توقف 25 حراقا جزائريا وتنقلهم إلى مركز المنستير استحداث خدمة جديدة لتأمين أشجار الزيتون بتيزي وزو مجلس الأمن يحذر من تحوّل داعش لشبكة سرية بعودة مقاتليه لبلدانهم الإعلان عن النتائج النهائية للتوجيهات الجامعية غدا برميل صحارى بلند الجزائري بيع بـ71.45 دولارا برنامج خاص لضمان السير الحسن للقطارات يومي العيد قطاع التكوين يستحدث 7 تخصصات جديدة يوم تحسيسي حول الحمى القلاعية بولاية عين تموشنت بوحجة يخرق قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الجزائريون يديرون ظهورهم للظلاميين تجميد إنجاز قرابة 25400 وحدة سكنية من بينها 8300 بصيغة عدل ولاية ميلة تجني 3.1 مليون قنطار من الحبوب تعديلات عميقة ستمسّ قانون الجمعيات تجار المواشي يضربون بتعليمة السلطات المحلية عرض الحائط سوناطراك تتجند لمنع هجرة الكفاءات الوطنية نحو الخارج الجزائر دولة مؤسسات والمسيرات ممنوعة دون ترخيص وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي 9 جزائريين فقط مبحوث عنهم من طرف أنتربول أسعار برنت دون 72 دولارا للبرميل رونو تروكس الجزائر تعلن عن مضاعفة ساعات العمل بوزيد شافعي يطمئن الطلبة بخصوص الإقامة والنقل إطلاق حملة التبرعات لفائدة سكان الجنوب.. المناطق الحدودية والهضاب التعرف على هوية إرهابيين عثر على جثتيهما في سكيكدة عيسى في السعودية اليوم لمتابعة سير موسم الحج توقعات بانخفاض محصول القمح في منطقة الأورو لقاء جزائر - فرنسي مرتقب ومصنعببيجو ضمن المحادثات 70 بالمائة من الفلاحين بتيزي وزو لم يؤمّنوا على ممتلكاتهم زعلان يدعو إلى الاستثمار في الصيانة والتكوين السلطات التشادية توقف المحتال على حجاج جزائريين المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار نزيف حاد وسط الجماعات الإرهابية في الجنوب مصالح الأمن تمنع منتمين لمجموعة المواطنة من تنظيم وقفة احتجاجية توزيع 147 خيمة على المتضررين من الأمطار بعين قزام
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. مقتل 22 تلميذا سودانيا وامرأة واحدة بانقلاب مركبهم

مقتل 22 تلميذا سودانيا وامرأة واحدة بانقلاب مركبهم

  15 أوت 2018 - 13:54   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الدولي
مقتل 22 تلميذا سودانيا وامرأة واحدة بانقلاب مركبهم

لقي 22 تلميذا سودانيا وامرأة واحدة مصرعهم غرقا، بينهم 5 من أسرة واحدة، ونجا تسعة آخرون نتيجة انقلاب مركب نهري اليوم في بحيرة سد مروي بمنطقة البحيرة بولاية نهر النيل شمالي السودان

وأعلن معتمد محلية البحيرة بنهر النيل، عبد الرحمن محمد خير، غرق 23 شخصا، ونجاة 9 آخرين، ونقلت فضائية الشروق عن معتمد البحيرة بنهر النيل أن قاربا نهريا غرق بمحلية البيرة بعد اصطدامه بشجرة داخل النهر

إلا أن عددا من سكان المنطقة أكدوا، أن غرق المركب كان بسبب تعطل محركه في عرض النهر، وسرعة الرياح التي أدت إلى انقلاب المركب غير المجهز بأية أدوات إنقاذ أو غطس وحصل الحادث المأساوي أثناء توجه الطلاب إلى مدارسهم صباح اليوم الأربعاء وبدأت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة عمليات بحث وتفتيش عن جثامين الغرقى، بمساعدة الأهالي

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات