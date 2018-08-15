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اعتقال عنصرين لـ"داعش" في تونس

  15 أوت 2018 - 14:59   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الدولي
اعتقال عنصرين لـ"داعش" في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال مسلحين خطيرين، خططا للقيام بعملية في البلاد

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وسائل الإعلام التونسية، أن "الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، تمكنت بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإرهاب بسوسة 140 كلم جنوب العاصمة، من الكشف عن مخطط إرهابي لعنصرين تكفيريين، (19 و21 عاما)، يتبنيان الفكر الداعشي"

وأضافت الوزارة أن "المعاينة التقنية للأجهزة الإلكترونية للموقوفين أثبتت تواصلهما مع عناصر إرهابية في سوريا وليبيا كانت تقدّم لهما دروسا في صنع المتفجرات وطرق استعمال السكّين خلال عمليات الطعن" وأشارت إلى أن "العنصرين التكفيريين اعترفا أثناء التحقيق معهما حول غايتهما من الحصول على هذه الدروس كونهما كانا يخططان للقيام بعملية نوعية"

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