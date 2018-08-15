قطر تدعم تركيا

كشف السفير القطري لدى تركيا سالم بن مبارك آل شافي أن الكثير من المواطنين القطريين توجهوا إلى محلات الصرافة لشراء الليرة التركية بعشرات الملايين من الدولارات، حسبه

وأضاف آل شافي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الأربعاء، ونشرتها "روسيا اليوم" أن "شراء القطريين لليرة التركية يهدف إلى دعم وإنعاش العملة التركية لكون تركيا حليفا استراتيجيا لدولة قطر"، وقال إن زيارة أمير قطر لتركيا "ستتخللها تطورات إيجابية وستؤكد تلاحم الشعبين ووقوفهما ضد التحديات".

وقال السفير القطري لدى تركيا إن "أنقرة حليف استراتيجي للدوحة، ولن تتردد في تقديم الدعم اللازم للجمهورية التركية".