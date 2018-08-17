ترامب: لن ندفع شيء مقابل الإفراج عن القس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أن واشنطن “لن تدفع شيئا” لأنقرة، مقابل الإفراج عن قس أمريكي محتجز لديها.

وكتب ترامب تغريدة على موقع تويتر جاء فيها: “تركيا إستغلت الولايات المتحدة لسنوات عديدة”

مضيفا “أنهم يحتجزون الأن قسنا المسيحي الرائع، الذي يتوجب علي أن أطلب منه أن يمثل بلدنا كرهينة وطني عظيم”. و أضاف: “لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء، لكننا سنضغط على تركيا!”.

في سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين”، أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من العقوبات على تركيا ما لم يتم الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز.