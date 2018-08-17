دعوة أممية للحكومة اليمنية والحوثيين لحضور مؤتمر جنيف للسلام

دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" الحوثية إلى المشاركة في مؤتمر جنيف للسلام في اليمن المزمع في 6 سبتمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، للصحفيين، نقلا عن روسيا اليوم "يمكنني أن أؤكد أن مكتب المبعوث الخاص مارتن غريفيث بعث دعوات للحكومة اليمنية ولجماعة أنصار الله الحوثية لحضور مؤتمر جنيف للسلام".

ويسعى غريفيث إلى التفاوض مع أطراف النزاع اليمني، وجمعهم إلى طاولة الحوار للتفاوض لإنهاء الصراع القائم منذ أكثر من 3 سنوات، والذي تسبب بمقتل أكثر من 10 آلاف شخص ودفع البلاد إلى حافة المجاعة، حسب ذات المصدر.