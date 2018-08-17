إنطلاق الحج لأحد المقبل ... و“تطبيقات” تساعد الحجاج في آداء مناسكهم

سيؤدي أكثر من مليوني مسلم بدءا من الأحد مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة،قادمين من مختلف بقاع الأرض .

ووصل يوم الخميس حوالى 1,7 مليون شخص إلى السعودية للمشاركة في موسم الحج الذي يبدأ رسميا الأحد ويمتد حتى الجمعة المقبل.

ووصل آلاف الحجاج إلى مكة،في مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم ويتنقل البعض تحت المظلات في أنحاء المدينة للوقاية من أشعة الشمس.

بينما يرتدي العديد من الحجاج الحجاج ألوانا مختلفة ليتم تمييز أفراد كل مجموعة عن غيرها.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت هذا العام مبادرة “حج ذكي” الذي يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق “أسعفني” لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلةحيث يمكن السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق “مناسكنا” للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا اللإنكليزية.

ويعدّ الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. ويشكل أحد الأركان الخمسة للإسلام وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.