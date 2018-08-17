اصدار 1.7 مليون تأشيرة حج هذا الموسم

أصدرت وزارة الخارجية السعودية أكثر من 1.7 مليون تأشيرة دخول للحجاج من مختلف الجنسيات التي يتطلب دخولها إلى المملكة الحصول على تأشيرة لموسم الحج للعام الحالي 1439هـ .

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري -في تصريح اليوم لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة، نشرته "اليوم السابع"، إن الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وقامت بإرسال بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام في جميع الدول الإسلامية أو الدول التي فيها مسلمون، ووصل العدد النهائي للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول (1.720.680(.