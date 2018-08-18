بسبب معاناة بلاده من تضخم غير مسبوق

الرئيس الفنزويلي يرفع الحدّ الأدنى للأجور 60 ضعفا!

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رفع الحد الأدنى للأجور بواقع ستين ضعفا، بسبب معاناة بلاده من تضخم وصفه بغير المسبوق، بحسب روسيا اليوم.

وأوضح مادورو أن كلفة عملة “البترو” المشفرة والحد الأدنى الجديد للأجور في البلاد سيتغيران اعتبارا من 20 أوت الجاري، عندما ستتحول فنزويلا إلى عملة جديدة مقومة بالبوليفار السيادي.

وحسب مادورو، فإن قيمة “بترو” الواحد ستبلغ 60 دولارا، أو 3.6 ألف بوليفار جديد (360 مليون بوليفار غير مقوم).

وفي الوقت نفسه، فإن سعر الدولار في “السوق السوداء” بلغ يوم الجمعة 5.9 مليون بوليفار قديم لكل دولار لذلك ستتم إزالة خمسة أصفار من البوليفار الحالي.

وسيكون الحد الأدنى للأجور نصف “بترو”، أي 1.8 ألف بوليفار، أو 180 مليون بوليفار قديم وهذا يعني زيادة حادة تقارب 60 مرة للحد الأدنى الحالي للأجور، الذي يقف عند 3 ملايين بوليفار فقط (30 بوليفار جديد).

كما أعلن مادورو عن رفع ضريبة القيمة المضافة في البلاد من 12 إلى 16%، وفقا لوكالة AVN المحلية.

وقال مادورو في وقت سابق إنه اعتبارا من 20 أوت سيتم في فنزويلا تداول عملتين هما البوليفار و”بترو”، لتبقى النقود القديمة متداولة حتى اختفائها.

وفي الوقت نفسه، سيتم ربط البوليفار السيادي مع “بترو” وسيبدأ البنك المركزي في نشر أرقام رسمية تربط بين بوليفار و”بترو” كل يوم.

وأصدرت فنزويلا في 20 فيفري الماضي العملة المشفرة “بترو”، التي تغطيها بالبترول لتصبح بذلك أول دولة تصدر عملة مشفرة خاصة بها، مدعومة باحتياطات النفط.