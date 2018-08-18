إرتفاع حصيلة ضحايا إنهار جسر بإيطاليا الى41 قتيلا

إرتفعت حصيلة القتلى إلى 41 شخصا إثر إنهيار جسر جنوة في إيطاليا بعد العثور على ثلاث جثث أخرى بجسر موراندي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية”أنسا”اليوم السبت،واضافت أن رجال إطفاء عثروا على جثث فتاة ووالديها الى جنب مع سيارتهم التي دمرت تماما.

وذكرت الوكالة ان حصيلة القتلى المسجلة ب41 غير رسمية حيث سيتعين التعرف على هويات الجثث بشكل رسمي.

ويقوم أكثر من 300 رجل إطفاء عمليات البحث عن ناجين بلا توقف منذ يوم الثلاثاء الماضي،لكن الخبراء يقولون ان غحتمال العثور على ناجين “ضئيلة”.

و كانت آخر حصيلة رسمية مؤقتة نشرت قبل هذا الإعلان تتحدث عن سقوط 38 قتيلا وعشرة جرحى ما زالوا يعالجون في المستشفى, بينهم ستة في حالة الخطر.

و بخصوص سبب انهيار الجسر, قال خبراء إن الكابلات المعدنية المثبتة للجسر ربما تكون مسؤولة عما حدث.