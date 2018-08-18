متابعة تفويج الحجاج بالطائرات

نفذ طيران الأمن السعودى جولات استطلاعية لمتابعة تفويج الحجاج من المدينة إلى مكة والمشاعر المقدسة، قبل ساعات قليلة من بدء مناسك الحج.

وفى هذا الصدد، صدرت تصريحات سابقة عن جمعان الزهراني، الرائد بالدوريات الأمنية بمكة، نقلا عن "اليوم السابع" أكد فيها على استخدام طائرات "الدرون" في رصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصة في المناطق الوعرة وداخل الأودية، مضيفًا أنه يحمل جهاز تحكم بطائرة بدون طيار، موضحًا أن الاستخدام الأساسي للدرونز يكون في الأماكن التي لا تتمكن الدوريات الأمنية من الدخول إليها لوعورتها.