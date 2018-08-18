الأوقاف الفلسطينية تحذر من إنتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى

عبرت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس المحتلة، يوم السبت، عن استنكارها لإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من أداء الصلوات داخل المسجد للمرة الثانية خلال هذا الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن بيان لدائرة الأوقاف، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية تحذيرها من "تداعيات تصرفات شرطة الاحتلال المتكررة بحق المسجد الأقصى من اغلاق وغيرها"، مؤكدة أن الاحتلال "لا يمتلك السيادة على المسجد الأقصى كما يحاول فرضه مؤخرا ضاربا بعرض الحائط الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم للمسجد منذ أمد".

وشدد البيان على "أن دائرة الأوقاف الاسلامية هي المسؤول الحصري عن إدارة جميع ما يتعلق بالمسجد الأقصى".