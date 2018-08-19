إيطاليا: شركة صيانة "الجسر المنهار" تتكفل بإعادة بنائه

أفادت "رويترز" بأن شركة "أوتوستراد" التي تجري صيانة دورية للجسر الذي انهار في مدينة جنوى الإيطالية، تكفلت بإعادة بنائه على نفقتها بعد أن اعتذر مديرها لذوي الضحايا.

وقال مدير شركة "أوتوستراد" جوفاني كاسيلوتشي، اليوم السبت، إن إدارة الشركة خصصت مبلغ 500 مليون يورو لإعادة بناء الجزء الذي انهار من الجسر، وسيغطي المبلغ تكاليف إزالة الحطام الذي نتج عن الانهيار وإعادة بناء المباني التي سقط عليها الجسر وإزالة الأضرار التي لحقت بالشوارع وبنيتها التحتية.

يشار إلى أن جزءا من جسر السيارات انهار في صباح الثلاثاء الماضي في ضاحية قريبة من مدينة جوى وكان لحظة وقوع الحادث حوالي 30 سيارة بالإضافة إلى 3 شاحنات على الجسر، وبحسب آخر الإحصائيات فقد وصل عدد القتلى إلى 43 شخصا و5 آخرين في عداد المفقودين.