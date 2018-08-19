قرابة مليوني حاج و نحو 107 آلاف طائف كل ساعة

أكدت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أمس السبت، أن إجمالي الحجاج في الحرم المكي إلى غاية منتصف أمس بلغ مليون و892 ألف و826 حاج، فيما يتجاوز عدد الطائفين حول الكعبة 107 آلاف طائف في كل ساعة، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية (وأس).

وذكرت الهيئة في بيان لها حسب ما نشرته واج أن إجمالي حجاج الداخل والخارج القادمين لمكة المكرمة حتى الساعة 11:30 من مساء يوم السبت 7 من شهر ذي الحجة 1439هـ، بلغ 1.892.826 حاجًا مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان النهائي عن إجمالي حجاج الداخل والخارج لحج هذا العام مساء يوم عرفة.