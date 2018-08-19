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الحجاج يتوافدون اليوم على مشعر منى لقضاء يوم التروية

  19 أوت 2018 - 11:45   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الدولي
الحجاج يتوافدون اليوم على مشعر منى لقضاء يوم التروية

يتوافد حجاج بيت الله الحرام الأحد الموافق لثامن ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأعدت قيادة أمن الحج السعودية خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي عقده بمكة المكرمة، نقلا عن واج أن الجهات المعنية جاهزة لتصعيد الحجاج إلى منى وهي "على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها لتسهيل حركة حجاج بيت الله الحرام وتنقلهم بين مكة والمشاعر المقدسة وعلى شبكة الطرق التي تؤدي إلى  المشاعر المقدسة والطرق داخل المشاعر".

 

وأوضح أن تلك العملية تستغرق حوالي 48 ساعة من فجر اليوم الثامن حتى فجر اليوم العاشر ويتم خلالها انتقال الحجاج من مكة إلى المشاعر ثم الوقوف بعرفة ثم النفرة بعد مغرب التاسع من ذي الحجة والعودة إلى مشعر مزدلفة ثم منى وتبدأ عمليات رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة.

 

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