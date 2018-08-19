زلزال بقوة 8.2 درجة يضرب منطقة قرب جزيرة نودي في فيجي

ضرب زلزال بلغت قوته 8.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة تبعد 291 كم شمال/شمال شرق جزيرة نودي في فيجي عند الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

وتم تحديد مركز الزلزال الذي وقع على عمق 570 كم، عند إلتقاء خط العرض 18.1 درجة جنوبا وخط الطول 178 درجة غربا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية.وأوضح مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ من جانبه، أنه لا يوجد تهديد من حدوث تسونامي، لأن مركز الزلزال يقع في أعماق المحيط