السعودية تصدر 1352 تصريحا إعلاميا لتغطية موسم الحج

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع بالسعودية إصدار أكثر من 1352 تصريحا إعلاميا حتى الآن لأنشطة التصوير والبث للتغطية الميدانية بالمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) للبعثات والوفود الإعلامية المحلية والدولية القادمة عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وأوضحت الهيئة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، نقلا عن اليوم السابع، أن الإحصائية الأولية شملت إصدار تصاريح للمؤسسات والقنوات الفضائية، والإعلاميين المحليين والدوليين، ومؤسسات الإنتاج المرئى والمسموع، والوفود الإعلامية الدولية المشاركة في موسم الحج، إضافة إلى مكاتب تمثيل القنوات في المملكة، وتصاريح تصوير للتغطية الميدانية لبعض الجهات الحكومية الراغبة في توثيق أعمالها في الحج، إلى جانب حزمة من الشركات المتخصصة التي تقدم خدمة الإرسال المباشر في عربات النقل الخارجي.