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غوتيريش يقترح تخصيص مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين ا

  22 أوت 2018 - 14:00   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الدولي
غوتيريش يقترح تخصيص مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين ا

أكد أنطونيو غوتيريش, الأمين العام للأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ما زالوا عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات  والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي, بعد أكثر من 50 عاما من  الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تقرير قدمه الأمين العام, إلى الجمعية العامة حول حماية السكان  المدنيين الفلسطينيين, تضمن خيارات إضافية ممكنة لوضع آلية للحماية الدولية,  وتخصيص مراقبين دوليين سواء كانوا من أفراد الشرطة أو مدنيين من قبل الأمم  المتحدة أو طرف ثالث لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن نشر بعثة مراقبة سيتطلب قبول الأطراف المعنية وتعاونها,  مشددا على أن حماية المدنيين "عنصر حاسم في صون السلم والأمن, وخطة الوقاية  التي وضعها الأمين العام في مايو عام 2017, والتي تعطي الأولوية لأعمال الأمم  المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تجنب اندلاع الأزمات التي تتسبب في  خسائر فادحة في الأرواح, وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية".

 

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