تطوّرات جديدة بشأن حادث الإعتداء المسلّح على السّفارة الأمريكية بتركيا

اعتقلت الشّرطة التّركية شخصين آخرين يشتبه بضلوعهما في حادث إطلاق النار على السفارة الأميركية بأنقرة في 20 أوت الجاري. ليصبح عدد المعتقلين بسبب الحادث 4 أشخاص.

ونقلت وسائل إعلام تركية، أن اعتقال الشخصين كان قبل يومين (24 أوت)، وأنهما يخضعان للاستجواب حاليا.

ومددت الشرطة التركية فترة احتجاز أحمد شيلكتين (39 عاما) وعثمان غونداس (38 عاما)، اللذين اعتقلا في نفس اليوم.

وقد اعترفا بإطلاق النار على السفارة الأميركية في أنقرة، وهما تحت تأثير الكحول.

وأطلق الشخصان 6 رصاصات من سيارة بيضاء على المدخل الرئيسي للسفارة الأميركية في أنقرة، فأصابت 3 رصاصات الباب المعدني ولوحا زجاجيا في المقصورة الأمنية للسفارة.

وقال أحد المتهمين بإطلاق النار، إن الغضب من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد تركيا وانهيار الليرة أمام الدولار الأميركي كانا وراء إقدامه على هذه الخطوة.

وأضاف شيلكتين خلال اعترافاته أمام المحققين التابعين لوحدات الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب: “غضبنا وقررنا إطلاق النار على السفارة الأميركية، لقد كنا تحت تأثير الكحول.”

ووفقا لمصدر أمني تركي، فإنه لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أن الشخصين المتهمين بإطلاق النار تلقيا توجيهات من شخص ثالث للتنفيذ.

وقد تمّ تحويل المتهمين المعنيين إلى المحكمة يوم الأربعاء، فيما لا يزال الإثنين المعتلقلين قيد التحقيق.