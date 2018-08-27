الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قيادة جيش ميانمار بتهمة إبادة الروهينغا

شريط الاخبار
الإعلان عن نتائج التحاليل المخبرية لداء الكوليرا اليوم بن غبريت تتمسك بموعد الدخول المدرسي مدوار يتحدى منتقديه ويتوعد بمعاقبتهم الكوليرا لا يؤثر حاليا على تموين أسواق الخضر والفواكه تنصيب خلية أزمة لاحتواء الوباء ولا حالة جديدة بالولاية مؤسسات تعبئة المياه المعدنية ترفع انتاجها لقطع الطريق أمام المضاربين أويحيى ببكين لتوقيع انضمام الجزائر لمبادرة الحزام والطريق كل الإجراءات الاستعجالية اتخذت لوقف انتشار وباء الكوليرا استقبال ثلاث حالات مشتبه بإصابتها بالكوليرا بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو الولاة يسابقون الزمن ويطلقون حملة تنظيف واسعة للنقاط السوداء 170 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية في 2017 سيال ترجع سبب الانقطاعات إلى عطب بمحطة تحلية المياه للحامة أحياء المعاصمة تغرق في النفيات ولاية الجزائر تشكل خلية أزمة لمتابعة حالات وباء الكوليرا مصرف السلام الجزائر يضمن خدماته ثاني يوم العيد شاب يبتز قاصر عبر الفايسبوك ويسلبها مبالغ مالية ويتسبب في انتحارها صمت حكومي رهيب يفتح المجال لانتشار الإشاعة عدم تفعيل "مخططات تنظيم النجدة" اللغز المُحير! عقد مجلس وزاري مشترك مستعجل وإعلان حالة الطوارئ لاحتواء الوباء سلطات ولاية تيبازة تردم المنبع المائي سيدي لكبير بحمر العين معهد باستور يطمئن المواطنين بخصوص الوباء الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية قريباً عبر كل البلديات الجيش على استعداد دائم للدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره انتهازيون استغلوا وباء "الكوليرا" لتحقيق الربح السريع على حساب المواطن "سيال" تطمئن زبائنها بخصوص سلامة مياه الحنفيات المجلس الشعبي الولائي يطالب بمخطط استعجالي للتطهير فلاحون يلجؤون لسقي أراضيهم بالمياه الملوثة دعوات للتبليغ والتشهير بمنتهكي البيئة وملوثي منابع المياه إشاعة تحدث طوارئ وتثير الفزع ببلدية مقلع في تيزي وزو مواطنو سكيكدة متخوفون من الكوليرا بسبب الأوساخ والمياه القذرة "فوبيا" الكوليرا تدفع إلى التهافت على اقتناء قارورات المياه المعدنية فيدرالية الموّالين تؤكد القضاء على ظاهرة تعفن الأضاحي أسعار البطاطا تواصل الارتفاع بعد أربعة أيام من العيد أسعار النفط تستقر عند 76 دولارا في ظل تراجع الإمدادات الإيرانية محطة لخدمات الهاتف والإنترنت عبر تكنولوجيا الجيل 4 ببلدية الغمري تجار فوضويون يحوّلون الأسواق الفوضويّة إلى أوكار للمخدرات إحصاء أزيد من 100 حالة إصابة بالكوليرا واشتباه في حالات جديدة بعنابة وبومرداس الكوليرا... وباء العصور الوسطى يطرق أبواب الجزائـــــــــــــريين! نهج التداول على المناصب فرصة لتحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها فرنسا تخفض مستوى الخطر لرعاياها الراغبين في زيارة الجزائر!
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قيادة جيش ميانمار بتهمة إبادة الروهينغا

الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قيادة جيش ميانمار بتهمة إبادة الروهينغا

  27 أوت 2018 - 10:59   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الدولي
الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قيادة جيش ميانمار بتهمة إبادة الروهينغا

أكد تقرير أممي جديد وجود أدلة كافية لمحاكمة قيادة جيش ميانمار وقائده، مين أونغ خلاين، بتهمة إبادة الروهينغا في ولاية راخين عام 2017.

وأشار مؤلفو تقرير البعثة الأممية المستقلة للتحقيق في أحداث ميانمار، الذي سيتم عرضه رسميا في الـ18 من سبتمبر القادم أثناء الدورة الجديدة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أشار إلى أن سلطات ميانمار لم تسمح لهم بدخول أراضي البلاد، ولذلك كانوا مضطرين لإجراء تحقيقهم على أساس المقابلات مع الضحايا وشهود العيان وباستخدام الصور من الأقمار الاصطناعية والصور العادية وتسجيلات الفيديو. وزار الخبراء أثناء عملهم على هذا التقرير بنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبريطانيا.

وأكد ممثلو البعثة في التقرير أن قيادة جيش ميانمار كانت تمارس سياسة الإبادة تجاه السكان الروهينغا وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان، وذلك بالتواطؤ مع السلطات المدنية.

وجاء في التقرير أن ما حدث في ميانمار في مارس عام 2017 "يعد بلا شك جرائم خطيرة وفق القانون الدولي". ويدور الحديث هناك عن أعمال الاغتصاب الجماعي والقيام بهجمات على الأطفال وإحراق القرى بالكامل والتعذيب واختفاء الناس وممارسة الرق الجنسي. كما أشار إلى وجود عناصر جرائم ضد الإنسانية في ولاية راخين، مضيفا أن الفرار الجماعي للروهينغا بعد أحداث الـ25 من أغسطس عام 2017 لم يكن نتيجة عملية عسكرية منفردة، بل السياسة التي كانت السلطات تمارسها على أساس دائم ضد الروهينغا.

كما شدد التقرير على انه توجد هناك كثير من المعلومات الكافية لإجراء التحقيق ومحاكمة كبار مسؤولي الجيش وتحديد مسؤوليتهم عن الإبادة في ولاية راخين.

ويضم التقرير قائمة الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم، بمن فيهم قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ خلاين و5 قادة آخرين. وتم نقل القائمة الشاملة للأسماء إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. كما من المتوقع تسليمها لأي محكمة موثوقة. هذا ودعت البعثة الأممية إلى نقل التحقيق في الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة دولية منفصلة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في هذا البلد.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات