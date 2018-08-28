السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، عن اعتراض قوات الدفاع الجوي للتحالف صاروخا باليستيا، أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوب غربي السعودية

ولفت المالكي، اليوم الثلاثاء، إلى إن "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، في مدينة نجران، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخ وتدميره، دون أن يتسبب بوقوع ضحايا. وقد تم إطلاق الصاروخ من محافظة عمران اليمنية"

وقال المالكي: "إن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة، بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وإن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني"

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن وصل إلى 183 صاروخاً