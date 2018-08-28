اتفاق جديد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، اتفقا خلال لقائهما برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا على تسريع مسارات التفاوض بشأن سد النهضة.

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، نقلا عن وكالة سبوتنيك، أن المسؤولان المصريان نقلا لآبي أحمد، رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه وتطورات مفاوضات سد النهضة.

وشهد ملف سد النهضة العديد من التطورات، حيث أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن السد يواجه تحديات تهدد استكماله.