أمريكا توقف تمويل الأونروا بالكامل

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكل كامل، بعد مرور أشهر على خفض الدعم المالي للوكالة

ونقلت مجلة الأمريكية، عن مصادر مطلّعة، أن قرار ترامب اتخذ خلال اجتماع مطلع شهر أغسطس بين ترامب، ومستشاره، وصهره جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وأن الإدارة الأمريكية، أبلغت عدة حكومات بهذا القرار

وأوضحت المجلة أن وزارة الخارجية الأمريكية، رفضت التعليق على هذا الاجتماع لكنها قالت: "إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأونروا تخضع لتقييم ومناقشات داخلية بشكل مستمر".وتقدم الولايات المتحدة نحو 350 مليون دولار سنويا للمنظمة، بشكل يفوق إسهام أي دولة أخرى، ويمثل هذا المبلغ أكثر من ربع الميزانية السنوية للمنظمة البالغة 1.2 مليار دولار.وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها خلال هذا العام.وتقول الأمم المتحدة إن "الأونروا" تحتاج لـ217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية