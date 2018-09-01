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الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا

  01 سبتمبر 2018 - 10:55   قرئ 31 مرة   1 تعليق   الدولي
الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي عبد السلام عاشور، وقفا لإطلاق النار بطلب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأفادت وسائل إعلامية، أن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الجمعة .

وأصدر اللواء السابع، أحد الأطراف المتنازعة في طرابلس، بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة، أكد فيه الاستمرار في مهمته، التي قال إنها تهدف إلى تطهير البلاد من العصابات المسلحة. وقد أعلنت القوة الثامنة "النواصي"، الطرف الأخر في الصراع المسلح، أنها ستمتثل لهدنة وقف إطلاق النار.

وكانت الخطوط الجوية الليبية، أعلنت عن قرار إغلاق مطار "معيتيقة" في العاصمة طرابلس، عقب إطلاق عدد من الصواريخ باتجاهه.

وأشار المتحدث باسم الخطوط، إلى أن إدارة الطيران غيرت مسار الرحلات الجوية إلى مطار مدينة مصراته، التي تبعد مسافة 190 كيلومترا شرق العاصمة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة حول معسكرات في ضواحي طرابلس الجنوبية بين تشكيلات مسلحة متمركزة في العاصمة، بينها كتيبة "ثوار طرابلس" والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات بوسليم" من جهة، وقوات مهاجمة تتبع اللواء السابع مشاة المتمركز في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة من جهة أخرى، وتتبع جميع هذه التشكيلات رسميا حكومة الوفاق الوطني.

تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather منذ 31 دقيقة
Ces guerres satanique la fin des guerres en Afghanistan en Syrie en Irak en Yémen en Libye en Somalie en Mali immédiatement pour éviter la vengeance d’ ALLAH par un astéroïde séisme plus 7 tsunami volcan ouragan en Usa en Europe en Arabie saoudite et dans le monde Daech Boko Haram de poser leurs armes.
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