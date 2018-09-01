دول أوربية تدين العنف في طرابلس

أدانت حكومات فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة اليوم السبت، التصعيد المستمر للعنف بمدينة طرابلس الليبية ومحيطها والذي أوقع العديد من الضحايا ويهدد حياة المدنيين الأبرياء.

وأكدت الدول الأربعة في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، حسب ما نشرته "اليوم السابع" أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المدنيين والهجمات العشوائية قائلة: "إنه من غير المقبول محاولات إضعاف السلطات الليبية الشرعية وعرقلة تطور العملية السياسية".

وناشد البيان حسب ذات المصدر المجموعات المسلحة بوضع حد للعمليات العسكرية...محذرا أن من سيحاولون تقويض الاستقرار في طرابلس أو أي مكان آخر في ليبيا سيخضعون للمساءلة.

وأكدت الدول الأربع دعمها الحازم والثابت لخطة عمل الأمم المتحدة والتي أشار إليها رئيس مجلس الأمن الدولي في 6 يونيو ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في 16 يوليو .. داعية كافة الفاعلين إلى الامتناع عن أي عمل ينتهك الإطار السياسي الموضوع من الأمم المتحدة والذي يتمسك به بشدة المجتمع الدولي.