"الأونروا" تندد بقرار واشنطن قطع المعونة عنها

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إن قرار الولايات المتحدة، الجمعة، وقف التمويل مخيب للآمال ومثير للدهشة ورفضت الإصرار الأمريكي على أن برامجها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وقال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا في سلسلة تغريدات على "تويتر"، حسب ما نشرته "اليوم السابع" "نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه.